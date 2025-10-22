Oramai il Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano è terra di nessuno. A un paio di giorni appena dall’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma dopo che un marocchino ha dato in escandescenze mandando in frantumi la vetrata che separa la sala d’aspetto da quella del triage, i carabinieri sono dovuti intervenire ancora nella serata di lunedì a seguito di un litigio tra due uomini, entrambi senza fissa dimora, che è presto degenerato all’esterno della sala d’attesa. Non è stato ancora chiarito per quale ragione sia nato il diverbio tra i due; con certezza si sa che uno dei due ha colpito l’altro in modo violento alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ancora caos al Pronto soccorso. Litigio a testate tra due uomini. L’Asst estende la vigilanza armata