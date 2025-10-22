Mercoledì di Coppa per l’Ancona impegnata oggi pomeriggio alle 15 al Del Conero contro l’Atletico Ascoli. Sono i sedicesimi di finale, la formula è sempre la stessa, tutte le sfide si giocano in gara secca fino alle semifinali, e in caso di parità nei 90 minuti si procede direttamente ai calci di rigore, proprio come è accaduto all’Ancona a Fossombrone lo scorso 8 ottobre. La vincente tra Ancona e Atletico Ascoli affronterà la vincente tra l’Orvietana e la laziale Valmontone, il prossimo 19 novembre, data fissata per gli ottavi di finale. Intanto c’è l’Atletico Ascoli, che i dorici hanno già battuto a Castel di Lama nella terza di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona, la coppa per sognare la Serie C