Anci | Criteri classificazione Comuni inaccettabili per Appennino

Firenze, 22 ottobre 2025 "Il sistema di classificazione è gravemente inappropriato perché fondato esclusivamente su criteri altimetrici, con il pericolo di pregiudicare quasi del tutto la montagna appenninica ". Lo ha detto Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e delegato di Anci Toscana alle politiche per la montagna a qualche settimana dall'approvazione della nuova legge nazionale sulla montagna. "È inaccettabile", continua. "Come è stato sottolineato anche dall'assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, si sta delineando una visione di montagna che rischia di aumentare, anziché ridurre, il divario tra le aree più sviluppate e quelle più svantaggiate dei nostri territori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

