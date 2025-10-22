Anche l’ultima fortezza è caduta | avvistate per la prima volta delle zanzare in Islanda ora resta un solo luogo al mondo incontaminato

L’ Islanda, grazie al suo clima rigido e all’assenza di acque stagnanti adatte alla riproduzione, era, insieme all’Antartide, l’unica terra al mondo senza zanzare. Fino ad oggi. La scoperta, che segna una svolta ecologica per l’isola, è stata fatta la scorsa settimana da Björn Hjaltason, un appassionato di insetti, nel Kjós, una valle glaciale a sud-ovest della capitale Reykjavik. Hjaltason si trovava all’aperto, intento a osservare le falene notturne utilizzando il suo metodo abituale: corde imbevute di vino rosso per attirare gli insetti. È stato allora che ha notato qualcosa di anomalo. “Al crepuscolo ho notato una strana mosca su un nastro di vino rosso “, ha scritto sul suo gruppo Facebook “Insetti in Islanda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

