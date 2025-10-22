Anche Lecco al suggestivo meeting di speleo alpinismo in Sardegna
Dopo l’esperienza primaverile alla scoperta del noto trekking sardo “Selvaggio Blu”, l’Uoei Lecco è tornata nel mese di ottobre nel nord della Sardegna per un importante meeting di speleo-alpinismo.La sede principale dell’evento, durato quattro giorni e patrocinato dal comune, è stata la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
