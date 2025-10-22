Anche il sindaco De Luca di Manoppello a Marcinelle per la visita del presidente Mattarella FOTO
Emozione e commozione in Belgio a Bois du Cazier di Marcinelle, dove il 21 ottobre si è tenuta la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dei reali Filippo e Mathilde nei luoghi dove nel 1956 persero la vita 262 minatori di cui 136 italiani. Presenti anche il sindaco di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondisci con queste news
L'avevano tolto, il sindaco Luca Pilia rimette lo striscione: continua la battaglia per far tenere aperto il pronto soccorso dell'ospedale di Isili - facebook.com Vai su Facebook
De Luca in contropiede: "Basile candidato sindaco" - Cateno De Luca ancora una volta gioca d’anticipo e piazza la bandierina del Candidato sindaco per il ... rtp.gazzettadelsud.it scrive