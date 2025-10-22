Anche il Codacons va all’attacco di Sinner dopo il no alla Coppa Davis | Toglieteli tutte le onorificenze

Dopo Bruno Vespa, anche il Codacons si scaglia contro Jannik Sinner in seguito alla sua decisione di non prendere parte alla Coppa Davis. “Dopo il no di Jannik Sinner alla Coppa Davis, il Codacons chiede il ritiro di tutti i riconoscimenti ufficiali e delle onorificenze assegnate al tennista – si legge in un comunicato – La scelta di Sinner di rinunciare a giocare la coppa Davis rappresenta uno schiaffo all’Italia, agli italiani e a milioni di tifosi appassionati di tennis. È nel diritto di ogni sportivo decidere sulla propria carriera e anteporre altri interessi, anche economici, a quelli del Paese che rappresentano, ma se Sinner dedicasse meno tempo a girare spot pubblicitari per qualsiasi prodotto, forse avrebbe modo di rappresentare meglio il proprio Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Anche il Codacons va all’attacco di Sinner dopo il no alla Coppa Davis: “Toglieteli tutte le onorificenze”

