Anche Bruno Vespa contro Sinner | Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco Poi sbaglia il nome di Alcaraz chiamandolo Alvarez

“Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner?”. Eccolo, Bruno Vespa, unirsi al folto partito dei giornalisti che non scrivono di tennis ma che attaccano Jannik Sinner per aver scelto di non partecipare alla Coppa Davis. Il conduttore di Porta a Porta si affida a un post su X, in cui sbaglia perfino il nome del numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, chiamandolo “Alvarez”. Uno strafalcione che tradisce la sua incompetenza in materia. Ecco cosa ha scritto Vespa: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anche Bruno Vespa contro Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco”. Poi sbaglia il nome di Alcaraz, chiamandolo “Alvarez”

Altre letture consigliate

Lo showman dopo aver sostituito Bruno Vespa in tv con il 22,4% di share rinvia il ritorno del suo programma su RadioDue - facebook.com Vai su Facebook

L’analisi di Bruno Vespa. Sinistra a corto di memoria. Quando diceva sì alla riforma - X Vai su X

Bruno Vespa: "Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco e si rifiuta di giocare con la nazionale" - Poi loda Alcaraz (ma sbagliando il nome): "Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna" ... Da huffingtonpost.it

Sinner quando gioca a Vienna? Orario e dove vedere (tv e streaming) il debutto di Jannik contro Altmaier - Jannik Sinner si gode il ricchissimo premio del Six Kings Slam, vinto per il secondo anno consecutivo, ma ora è al centro di polemiche per il suo "no" alla nazionale di tennis ... ilmessaggero.it scrive