Anche Bruno Vespa contro Sinner | Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco Poi sbaglia il nome di Alcaraz chiamandolo Alvarez

22 ott 2025

Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner?”. Eccolo, Bruno Vespa, unirsi al folto partito dei giornalisti che non scrivono di tennis ma che attaccano Jannik Sinner per aver scelto di non partecipare alla Coppa Davis. Il conduttore di Porta a Porta si affida a un post su X, in cui sbaglia perfino il nome del numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, chiamandoloAlvarez”. Uno strafalcione che tradisce la sua incompetenza in materia. Ecco cosa ha scritto Vespa: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

