A Roma è andata in scena l'ennesima puntata del "campo largo", ma stavolta con una novità: spunta il tentativo di dare una gamba centrista e pragmatica a una coalizione sempre più sbilanciata a sinistra. A fare da promotore, come ricorda laStampa, è l'assessore capitolino Alessandro Onorato, promotore di Civici d'Italia. In platea sindaci, amministratori e il solito Goffredo Bettini, regista ombra della strategia: "Serve una tenda centrista", ripete come un mantra da mesi. Tra i volti in evidenza c'è la sindaca di Genova Silvia Salis e il napoletano Gaetano Manfredi. Proprio Salis – neanche sei mesi di mandato – viene già accreditata come possibile outsider contro Elly Schlein alle prossime Politiche.

Anche Bettini vuole farla saltare: Pd, Elly Schlein sotto assedio