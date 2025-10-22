Anche Beppe Saronni al Festival del ciclismo lento
E' Ferrara, patria della bicicletta, che ancora una volta diventa capitale della lentezza con il Festival del Ciclista Lento ideato da Guido Foddis, presentato ieri mattina in Sala Arazzi e che si snoderà tra venerdì e domenica. Un Festival che nasce per celebrare un concetto rivoluzionario in un mondo dominato da cronometri e cardiofrequenzimetri: andare piano. "Volevamo differenziarci da tutti gli altri in un territorio che ha tanti pedalatori e lodando la bici come modo pratico di vivere la città - ha aperto Foddis - realizzando un festival che loda la lentezza e che fa incontrare due mondi opposti: quello della bici agonistica con quello dei pedalatori.
L'ORA DEL PASTO. NELLA TERZA VITA DI SARONNI C'E' SPAZIO ANCHE PER LA LENTEZZA - Beppe Saronni ospite d’onore: sabato 25 ottobre, alle 19, a Ferrara, al Circolo La Casona, per il Galà del ciclista lento; e domenica 26 ottobre, dalle 9, sempre a Ferrara, partenza e arrivo dalla Fac ... Riporta tuttobiciweb.it
