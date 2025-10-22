E’ Ferrara, patria della bicicletta, che ancora una volta diventa capitale della lentezza con il Festival del Ciclista Lento ideato da Guido Foddis, presentato ieri mattina in Sala Arazzi e che si snoderà tra venerdì e domenica. Un Festival che nasce per celebrare un concetto rivoluzionario in un mondo dominato da cronometri e cardiofrequenzimetri: andare piano. "Volevamo differenziarci da tutti gli altri in un territorio che ha tanti pedalatori e lodando la bici come modo pratico di vivere la città - ha aperto Foddis - realizzando un festival che loda la lentezza e che fa incontrare due mondi opposti: quello della bici agonistica con quello dei pedalatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche Beppe Saronni al Festival del ciclismo lento