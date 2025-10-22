Anas e DonatoriNati Campania per sostenere e promuovere la cultura della donazione di sangue

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anas scende in campo al fianco di DonatoriNati Campania per sostenere e promuovere la cultura della donazione di sangue. Per tutta la mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, una rappresentanza dell’Azienda è presente in Piazza del Plebiscito a Napoli: l’iniziativa si inserisce nell’ambito del Prix. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

