Anas e DonatoriNati Campania per sostenere e promuovere la cultura della donazione di sangue

Anas scende in campo al fianco di DonatoriNati Campania per sostenere e promuovere la cultura della donazione di sangue. Per tutta la mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, una rappresentanza dell’Azienda è presente in Piazza del Plebiscito a Napoli: l’iniziativa si inserisce nell’ambito del Prix. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Anas insieme ai Donatorinati della Polizia di Stato per promuovere e donazioni di sangue - (Agenzia Vista) Roma, 22 settembre 2025 Anas e Donatorinati Polizia di Stato hanno promosso a Roma una raccolta di sangue, unendo donazione, prevenzione e sicurezza stradale, con l’obiettivo di ... Come scrive affaritaliani.it