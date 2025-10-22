' Anarcocene' in Ariostea si parla di politica tra disordine globale e sviluppo sostenibile con ??Gianpiero Magnani

Ha come tema la politica tra disordine globale e necessità di uno sviluppo sostenibile il dibattito ispirato dal libro di Gianpiero Magnani intitolato 'Anarcocene. La politica della (non) violenza' in programma giovedì 23 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Insieme all’autore ne. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

