Amt | Città Metropolitana rimanda il consiglio sulle nuove tariffe polemica del centrodestra
Sul fronte Amt è scoppiata la polemica per la decisione della Città Metropolitana di annullare il primo consiglio, previsto per oggi pomeriggio alle 17, proprio sul nuovo piano tariffario presentato questa mattina in conferenza stampa. Con una comunicazione di poche righe, Città Metropolitana ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ATS Città Metropolitana di Milano (@atsmilano) / Posts - X Vai su X
Città Metropolitana di Napoli, esposta la bandiera della Palestina sulla facciata della sede istituzionale ? L’esposizione dopo la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Metropolitano con cui si chiedeva, tra l’altro, il riconoscimento ufficiale dello Stato - facebook.com Vai su Facebook