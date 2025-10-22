Amt | aumentano le tariffe addio gratuità per residenti su metro e impianti verticali

Genovatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca Silvia Salis annuncia un cambio di rotta nella politica tariffaria di Amt, con l’introduzione di nuovi abbonamenti e l’aumento di alcune tariffe, mentre termina la gratuità per residenti su metropolitana e impianti verticali.“Abbiamo trovato un’azienda che fino a poche settimane fa era. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

