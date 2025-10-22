Amoruso si chiede | L’altra sera come fa a venire giù Gimenez che pesa molto di più di Parisi?
Anche l'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato del contatto tra Parisi e Gimenez. Ecco le sue parole a Maracanà di TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ieri, al centro storico, Amalia diceva «mamma, mi fai visitare qualche altra cosa?» e la mamma le spiegava il Duomo, poi Spaccanapoli e il Pulcinella al quale chiedere in silenzio un desiderio. Mano nella mano, nella ressa del weekend, camminavano davanti - facebook.com Vai su Facebook