. La storia d’amore tra due personaggi molto amati giunge al termine tra discrezione e rispetto reciproco, lasciando dietro di sé una rottura vissuta con classe. Nino Tronchetti Provera PH Screen L’intesa tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, che aveva acceso la scorsa estate di curiosità e romanticismo, appartiene ormai al passato. Quella che era sembrata una storia promettente tra la conduttrice svizzera e l’imprenditore milanese sarebbe giunta al termine, lasciando dietro di sé il profilo discreto di una separazione vissuta con classe e silenzio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Amori estivi, un addio silenzioso che ha sorpreso tutti