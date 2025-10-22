Amori estivi un addio silenzioso che ha sorpreso tutti
. La storia d’amore tra due personaggi molto amati giunge al termine tra discrezione e rispetto reciproco, lasciando dietro di sé una rottura vissuta con classe. Nino Tronchetti Provera PH Screen L’intesa tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, che aveva acceso la scorsa estate di curiosità e romanticismo, appartiene ormai al passato. Quella che era sembrata una storia promettente tra la conduttrice svizzera e l’imprenditore milanese sarebbe giunta al termine, lasciando dietro di sé il profilo discreto di una separazione vissuta con classe e silenzio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Scopri altri approfondimenti
#News Anticipato live in alcuni concerti estivi, esce il 17 ottobre #Nuvole, il nuovo singolo di #Arisa che fa seguito a "Canta ancora", il brano scritto e interpretato da lei per la colonna sonora del film 'Il ragazzo dai pantaloni rosa' con cui ha vinto il Nastro d’Arge - facebook.com Vai su Facebook
Mostra il tuo amore per Special Olympics Italia con la nostra t-shirt! Ordinala ora e aiutaci a realizzare i Giochi Nazionali Estivi 2026 ?Il cuore batte già! ? Ogni donazione conta! https://specialolympics.it/prodotto/t-shirt-smart-games-2-1/… #Specia - X Vai su X