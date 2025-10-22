Amor di patria

Il 17 novembre, a Bologna, Jannik Sinner non ci sarà. Il campionissimo ha ritirato la disponibilità a giocare la Coppa Davis, il torneo delle squadre nazionali di tennis. Ha fatto male? Ha fatto bene? Di sicuro è una decisione che non sorprende e neppure scandalizza. Sinner ha detto che gli dispiace moltissimo ma ha spiegato di avere altri obiettivi e che la Davis l'ha già giocata e vinta. Per come gira il mondo (quello del tennis in particolare) il ragionamento non fa una grinza. Sinner vuole aggiudicarsi tornei dello slam più prestigiosi della Davis, vuole tornare il numero uno, vuole guadagnare montepremi stellari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it