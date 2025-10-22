Amministrative 2027 Hyerace del Pd | Candidati e programmi in tempi ordinari ma sul Ponte no a posizioni ambigue

"Quello che posso promettere da segretario del Pd e che mi impegnerò a rispettare è che stavolta il candidato di coalizione e il programma vengano definiti in tempi ordinari": a dirlo il segretario provinciale del partito democratico, Armando Hyerace, tra i responsabili del "campo largo" . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

De Luca replica al segretario provinciale del PD Hyerace: “Se oggi lavori al Comune è grazie al ‘Salva Messina’” https://gazzettadelsud.it/?p=2117112 - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le reazioni in Maremma. Termine (Pd): "Ripartiamo da qui per le Amministrative 2027". Rossi: "Con Minucci risultato storico" - Arriva dal deputato grossetano Marco Simiani (Partito Democratico) il primo commento alla vittoria di Eugenio Giani alle elezioni regionali toscane. Come scrive corrieredimaremma.it

De Luca replica al segretario provinciale del PD Hyerace: “Se oggi lavori al Comune è grazie al ‘Salva Messina’” - Si accende lo scontro politico tra Cateno De Luca , leader di Sud chiama Nord e deputato regionale, e il segretario provinciale del Partito Democratico , ... Secondo msn.com

Messina, De Luca alza i toni contro Hyerace. E oggi si proietta già al voto del 2027 - A meno di colpi di scena (che mai si possono escludere), alle prossime elezioni amministrative manca un anno e mezzo, giorno più, giorno meno. Scrive msn.com