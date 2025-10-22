Ammazzato nella rissa c’è un indagato

Nelle indagini per l’omicidio di Hekuran Cumani (nella foto) c’è un’altra svolta. La Procura di Perugia ha indagato per omicidio un ventunenne di origini tunisine, uno dei due ragazzi già finiti nel registro delle notizie di reato per minacce e porto d’armi, risultati coinvolti nella lite, diventata tragedia, avvenuta all’alba di sabato scorso nel parcheggio dell’Università di Perugia. La formalizzazione è funzionale all’esecuzione dell’autopsia sul corpo del 23enne di Fabriano, ucciso da una coltellata nella parte parte alta del petto. L’esame, fissato per stamattina alle 11, dovrebbe fornire agli investigatori ulteriori elementi utili all’individuazione dell’arma del delitto, il coltello che al momento non si ritroverebbe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

