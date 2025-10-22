Amici della musica | Enrico Dindo apre il cartellone al Toniolo

Veneziatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mestre, 22 ottobre 2025 - Sarà il concerto del maestro Enrico Dindo, insieme a tre suoi straordinari allievi del conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, a inaugurare, martedì 28 ottobre alle 19.30 al teatro Toniolo la quarantesima stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

