Amici 25 Michele sospeso da Lorella Cuccarini | non sarà in puntata

Michele salta la puntata di Amici 2025. Dopo l’accesa discussione con Lorella Cuccarini, insegnante di canto della scuola, il giovane artista è stato sospeso e non parteciperà all’appuntamento attesissimo dello show. Una decisione presa per via del suo comportamento all’interno della scuola. Michele escluso dalla puntata di Amici: la scelta di Lorella Cuccarini. Michele dunque non sarà presente nella puntata di domenica 26 ottobre di Amici di Maria De Filippi. Una scelta presa da Lorella Cuccarini che ha deciso di sospendere il cantante per via dello scontro avuto nei giorni scorsi. La decisione è stata comunicata al ragazzo con una lettera che è stata letta di fronte alle telecamere. 🔗 Leggi su Dilei.it

