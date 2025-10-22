Amici 25 Lorella Cuccarini dura con Michele | La tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata

Il giorno dopo il confronto con la sua insegnante, Michele Ballo ha ricevuto una comunicazione importante: Lorella Cuccarini ha deciso di sospendergli la maglia e non farlo esibire nella prossima puntata di Amici 25. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Lorella Cuccarini dura con Michele: "La tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata"

I ragazzi di $Amici25 presenti all’ultima registrazione di $ThisIsMe: una canzone per Lorella Cuccarini. Tra poco con tutti gli ospiti presenti - X Vai su X

Lorella con Emanuel Lo e Alessandra Celentano ballano una delle sigle piú famose del talent #amici #lorellacuccarini #fblifestyle #cuccalo #thisisme - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, Lorella Cuccarini elimina Michele? “Presuntuoso, serve umiltà”/ Maglia sospesa e posto a rischio - Michele Ballo rischia l'eliminazione ad Amici 25: Lorella Cuccarini sospende la maglia al suo allievo dopo le sue lamentele in casetta ... Da ilsussidiario.net

Amici 25, Michele si lamenta delle assegnazioni, Lorella Cuccarini: 'Presuntuoso, non sei nessuno' - La professoressa Cuccarini ha rimproverato il suo allievo Michele per l'atteggiamento che ha avuto dopo l'ultima puntata: 'Vola basso' ... Da it.blastingnews.com

"Amici 2025", la Cuccarini punisce la reazione di Michele: maglia sospesa - Nella scuola di Amici 2025 dura decisione della prof di canto dopo il confronto avvenuto in seguito alle proteste del ragazzo per una assegnazione poco gradita. Secondo msn.com