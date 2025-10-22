Amici 25 Lorella Cuccarini dura con Michele | La tua maglia è sospesa e non parteciperai alla prossima puntata

Il giorno dopo il confronto con la sua insegnante, Michele Ballo ha ricevuto una comunicazione importante: Lorella Cuccarini ha deciso di sospendergli la maglia e non farlo esibire nella prossima puntata di Amici 25. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

