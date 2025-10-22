Amici 25 Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso | Il tuo movimento è acerbo e datato VIDEO

In vista della nuova puntata del pomeridiano di Amici 25, Emanuel Lo ha deciso di mettere nuovamente alla prova Tommaso Troso, il ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso: "Il tuo movimento è acerbo e datato" (VIDEO)

News recenti che potrebbero piacerti

Tommaso, dopo aver ricevuto un compito sul movimento dal maestro Emanuel Lo, reagisce così #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook

Tommaso dopo aver ricevuto un compito dal maestro Emanuel Lo si confronta con la maestra Celentano #Amici25 - X Vai su X

Emanuel Lo ancora contro Tommaso ad Amici 25: “Datato e acerbo”/ Lui sbotta: “Antico? Questo è offendere!” - Tommaso Troso di Amici 25 finisce nuovamente nel mirino del prof Emanuel Lo che arriva a definire la sua danza "datata e acerba" ... Scrive ilsussidiario.net

Emanuel Lo: “Il ritorno di Veronica Peparini ad Amici 25? Ecco cosa ne penso”/ “La vera sfida tra noi sarà…” - Emanuel Lo, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, parla del ritorno di Veronica Peparini ad Amici 25 e del ruolo di Maria De Filippi ... Si legge su ilsussidiario.net

Amici 25, Emanuel Lo rifiutato da tanti allievi: nella sua squadra c'è solo Alessio - Tutti i ballerini ai quali Emanuel ha detto sì nella prima puntata, hanno scelto di farsi seguire o da Alessandra Celentano o da Veronica Peparini ... it.blastingnews.com scrive