Amici 25 chi è Tommaso Troso | età origini fidanzata e Instagram
Tommaso Troso è uno dei protagonisti dell’edizione 2025 di Amici di Maria De Filippi. Entrato nella scuola come allievo di Alessandra Celentano, rappresenta la quota classica di quest’anno e si è già distinto per tecnica, disciplina e determinazione. Nonostante le critiche di altri professori, come Emanuel Lo, il giovane ballerino ha mostrato carattere e voglia di migliorare. Scopriamo insieme chi è, la sua storia, la fidanzata e dove seguirlo sui social. Chi è Tommaso Troso: età e origini del ballerino di Amici 25. Nato a Giugliano, in provincia di Napoli, Tommaso Troso ha 19 anni e vive nella zona del Selcione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Argomenti simili trattati di recente
L'incontro della maestra Celentano con Maria Rosaria, una comunicazione per Michele da parte della prof Cuccarini, le dispense della maestra Celentano, un compito per Tommaso e… Rivedi la puntata di oggi di #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Tommaso dopo aver ricevuto un compito dal maestro Emanuel Lo si confronta con la maestra Celentano #Amici25 - X Vai su X
Amici 25, anticipazioni 4ª puntata del 19 ottobre: lite Zerbi-Pettinelli, assente Tommaso - Nel corso del quarto speciale ci sarà un acceso scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sul cantante Frasa, alunno della professoressa ... Da it.blastingnews.com
A un mese dal debutto, “Amici 25” è già pieno di scintille: le anticipazioni della puntata di domenica - Tra gli ospiti, Irama presenta il brano Tutto tranne questo, singolo estratto dal nuovo album Antologia della vita e ... Si legge su iodonna.it
Amici 25, anticipazioni: torna Chiamamifaro, Peparini furiosa e tensione alle stelle tra prof - Oggi domenica 19 settembre 2025 su Canale 5 va in onda il quarto appuntamento del talent show di Maria De Filippi: ospiti, classifiche e spoiler, torna Irama ... libero.it scrive