Ambulanti abusivi vendevano immagini sacre ai pellegrini davanti San Pietro

Iltempo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrato davanti a San Pietro un migliaio di stampe che riproducono immagini sacre. Nell'improvvisato suk allestito da ambulanti abusivi in via della Conciliazione i vigli urbani dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) hanno trovato anche indumenti, bandiere e alimentari venduti a prezzi stracciati a turisti e pellegrini del Giubileo. A scoprire il mercatino illegale sono stati gli agenti della Polizia locale che pattugliano le strade intorno al Vaticano. Due immigrati peruviani sono stati bloccati, sanzionati cinquemila euro a testa e sottoposti all'ordine di allontanamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

