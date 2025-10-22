Ambrosini | Crisi Napoli? Fossi nell’Inter sarei felice Ecco cosa può fare Chivu

Inter News 24 Le parole di Massimo Ambrosini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell’inizio di stagione dell’ Inter. CRISI NAPOLI – Io avrei preferito incontrarlo non così il Napoli. Spero sempre che possano essere più coraggiosi, così posso pensare che siano più attenti. Non sarei particolarmente felice. Ero a Torino per Juve-Inter, mi era rimasta in mente gol di Thuram 3-2 non so se vi siete accorti, esultanza quasi nulla. Io l’ho interpretata come una mancanza di entusiasmo, di spinta, segni il gol del 3-2 alla Juve a Torino devi esplodere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ambrosini: «Crisi Napoli? Fossi nell’Inter sarei felice. Ecco cosa può fare Chivu»

