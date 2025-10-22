Ambiente | Revet Gruppo Plures avvia la seconda linea di produzione dell' impianto di riciclo plastiche post-consumo a Pontedera
Da Pontedera un nuovo passo avanti per l’economia circolare e per la filiera del riciclo in Toscana. Revet, società del gruppo Plures, ha avviato la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo delle plastiche post-consumo, un investimento da quasi 11 milioni di euro che raddoppia la capacità produttiva di granulo riciclato ottenuto dagli imballaggi raccolti in modo differenziato sul territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
