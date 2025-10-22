Ambiente | Revet Gruppo Plures avvia la seconda linea di produzione dell' impianto di riciclo plastiche post-consumo a Pontedera

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Pontedera un nuovo passo avanti per l’economia circolare e per la filiera del riciclo in Toscana. Revet, società del gruppo Plures, ha avviato la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo delle plastiche post-consumo, un investimento da quasi 11 milioni di euro che raddoppia la capacità produttiva di granulo riciclato ottenuto dagli imballaggi raccolti in modo differenziato sul territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ambiente revet gruppo plures avvia la seconda linea di produzione dell impianto di riciclo plastiche post consumo a pontedera

© Quotidiano.net - Ambiente: Revet (Gruppo Plures) avvia la seconda linea di produzione dell'impianto di riciclo plastiche post-consumo a Pontedera

News recenti che potrebbero piacerti

ambiente revet gruppo pluresRevet (Gruppo Plures) avvia la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo plastiche post consumo a Pontedera - Revet, società del gruppo Plures, ha avviato la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo delle plastiche post- Secondo quotidiano.net

ambiente revet gruppo pluresRevet raddoppia il riciclo delle plastiche con un investimento da 11 milioni - Da Pontedera un nuovo passo avanti per l’economia circolare e per la filiera del riciclo in Toscana. Riporta gonews.it

Nasce Plures, la multiutility toscana che unisce energia, ambiente e ciclo idrico - Si chiama Plures la nuova multiutility toscana nata il 26 gennaio 2023 dalla fusione per incorporazione di Alia Servizi Ambientali, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ambiente Revet Gruppo Plures