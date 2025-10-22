Ambiente governance per il subacqueo | asse tra Federico II e Marina Militare

Oggi, mercoledì 22 ottobre, si tiene la Conferenza “Un futuro probabile nel subacqueo”, organizzata, presso l’Aula Magna Storica, dall ‘Università di Napoli Federico II nell’ambito del Progetto Università per il subacqueo a cura di Futuri Probabili-Associazione per la formazione del capitale umano e della Marina Militare. Il tema al centro dell’incontro nasce dalla considerazione che la portata, l’intensità e la diversità dell’utilizzo delle risorse e dello spazio in ambiente marino stanno aumentando in modo esponenziale e stanno crescendo in generale le aspettative verso l’oceano come motore dello sviluppo umano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it