Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) ha commentato i temi d’attualità del tennis nel corso dell’ ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il focus è stato sulla decisione da parte del n.2 del mondo di non prendere parte alle Finali di Coppa Davis a Bologna. Una presa di posizione che tanto sta facendo discutere. “ Secondo me dal nulla si sta facendo un caso nazionale. Si sapeva dall’anno scorso che all’80% non avrebbe preso parte a questa Davis. C’erano segnali inequivocabili ed è una scelta legittima. Quella che è stata diffusa è l’entry-list dei giocatori per le singole squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ambesi difende Sinner: "Decisione legittima e annunciata. L'Italia non parte favorita in Coppa Davis"