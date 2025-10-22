Ambesi difende Sinner | Decisione legittima e annunciata L’Italia non parte favorita in Coppa Davis
Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) ha commentato i temi d’attualità del tennis nel corso dell’ ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il focus è stato sulla decisione da parte del n.2 del mondo di non prendere parte alle Finali di Coppa Davis a Bologna. Una presa di posizione che tanto sta facendo discutere. “ Secondo me dal nulla si sta facendo un caso nazionale. Si sapeva dall’anno scorso che all’80% non avrebbe preso parte a questa Davis. C’erano segnali inequivocabili ed è una scelta legittima. Quella che è stata diffusa è l’entry-list dei giocatori per le singole squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Ambesi difende Sinner: “Decisione legittima e annunciata. L’Italia non parte favorita in Coppa Davis” - Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha commentato i temi d'attualità del tennis nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda ... Secondo oasport.it
Sinner, Panatta lo boccia: «Alla Davis non si rinuncia, poteva fare uno sforzo». Barazzutti: «Rispettiamolo» - Jannik Sinner ha rinunciato alla Coppa Davis 2025, come annunciato dall'allenatore della nazionale Volandri nella giornata di lunedì e come confermato dallo stesso Jannik. Lo riporta ilmessaggero.it
Sinner dice no alla Davis, ed è subito polemica: ecco chi lo difende e chi lo attacca - Sinner, attualmente impegnato a Vienna e reduce dall'esibizione milionaria di Riad, ha spiegato la sua scelta citando la necessità di ottimizzare la ... Scrive ilsecoloxix.it