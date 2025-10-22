Amazon vuole sostituire oltre 600mila dipendenti con i robot entro il 2033
Lo rivela il New York Times. Documenti interni dell’azienda fondata da Jeff Bezos, e guidata oggi dal CEO Andy Jassy, rivelerebbero una strategia incentrata su un’automazione sempre più profonda. Amazon punterebbe a sollevare gli esseri umani dal 75% delle operazioni previste. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Argomenti simili trattati di recente
Amazon Haul arriva in Italia: 10 prodotti tech a meno di 10€ Amazon Haul è una nuova sezione dedicata all’interno del portale Amazon (e dell’applicazione Amazon) che raccoglie prodotti pensati per chi vuole fare acquisti di prodotti a prezzi ridotti. In particola - facebook.com Vai su Facebook
Secondo il New York Times, Amazon vuole sostituire 600mila dipendenti con i robot entro il 2033 - Documenti interni dell’azienda fondata da Jeff Bezos, e guidata oggi dal CEO Andy Jassy, rivelerebbero una strategia incentrata su un’automazione sempre più ... Da repubblica.it
Amazon punta a sostituire 600.000 lavoratori con robot: lo svela un documento segreto - Amazon pianifica di automatizzare il 75% delle operazioni entro il 2033, sostituendo oltre 600. Riporta tech.everyeye.it
Amazon punta ai robot: addio a 600.000 assunzioni - Amazon punta sull'automazione per evitare l'assunzione di oltre mezzo milione di lavoratori negli Stati Uniti, secondo documenti riservati. Secondo msn.com