Amazon vuole sostituire oltre 600mila dipendenti con i robot entro il 2033

Repubblica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo rivela il New York Times. Documenti interni dell’azienda fondata da Jeff Bezos, e guidata oggi dal CEO Andy Jassy, rivelerebbero una strategia incentrata su un’automazione sempre più profonda. Amazon punterebbe a sollevare gli esseri umani dal 75% delle operazioni previste. 🔗 Leggi su Repubblica.it

