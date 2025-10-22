Amazon vuole sostituire mezzo milione di lavoratori con i robot entro il 2033

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo documenti interni consultati dal New York Times, Amazon punta a ottimizzare costi ed efficienza, riducendo il numero di assunzioni. L’automazione promette efficienza e nuovi ruoli tecnici, ma solleva timori per il futuro del lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

amazon vuole sostituire mezzoNyt, Amazon sostituirà mezzo milione di posti con i robot - Secondo quanto riporta il New York Times citando alcuni documenti interni, i manager del c ... Segnala msn.com

amazon vuole sostituire mezzoAmazon potrebbe sostituire 600mila lavoratori con i robot: a rischio mezzo milione di posti di lavoro? - Secondo alcuni documenti interni, Amazon punta ad automatizzare il 75% delle operazioni dell'azienda, una mossa che potrebbe comportare la perdita di circa mezzo milione di posti di lavoro. Segnala multiplayer.it

amazon vuole sostituire mezzoAmazon vuole sostituire 600.000 dipendenti con dei robot - L'azienda vorrebbe evitare di assumere più di mezzo milione di dipendenti sostituendoli con robot e sistemi IA. Lo riporta gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Vuole Sostituire Mezzo