Amazon punta sui robot | oltre mezzo milione di posti di lavoro a rischio

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon prevede di sostituire più di mezzo milione di posti di lavoro con i robot. Secondo quanto riporta il New York Times, citando alcuni documenti interni, i manager del colosso dell’e-commerce avrebbero spiegato al consiglio di amministrazione che l’automazione potrà consentire alla società di. 🔗 Leggi su Today.it

