Amazon punta a sostituire mezzo milione di lavoratori con i robot
Amazon si prepara a sostituire oltre mezzo milione di lavoratori negli Stati Uniti con i robot entro il prossimo decennio. Lo rivelano dei documenti interni ottenuti dal New York Times. L’obiettivo è raddoppiare le vendite entro il 2033 senza aumentare la forza lavoro, grazie a un’automazione che potrebbe coprire fino al 75 per cento delle operazioni. I piani, illustrati ai dirigenti nel 2024, prevedono di evitare l’assunzione di circa 160 mila persone entro il 2027, con un risparmio stimato di 30 centesimi per ogni articolo gestito. Il modello di riferimento è il centro di Shreveport, in Louisiana, inaugurato lo scorso anno: con mille robot in funzione, impiega la metà dei lavoratori rispetto a un magazzino tradizionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
