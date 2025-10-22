Amalfitano la track by track dell’album Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perche? l’amore e?

Il nuovo progetto discografico del cantautore Amalfitano si intitola Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è, il racconto track by track e le date del tour. È disponibile a partire da venerdì 24 ottobre Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è, il nuovo progetto discografico del cantautore Amalfitano. Un viaggio emozionale di 12 tracce che racchiudono una molteplicità di pensieri e visioni, che spaziano da argomenti legati alla sfera sentimentale ad altri che si soffermano sulla concezione, attuale o legata al futuro, di un mondo sempre meno intellegibile e prevedibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

