Alvino duro sul Napoli | Così si disonora lo scudetto appena vinto
Carlo Alvino, nel corso del suo programma su Radio Crc, ha analizzato con toni . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Scopri altri approfondimenti
Alvino duro: "Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, sempre molto solerte, invece, quando c’è da vietare le trasferte ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Determinazioni, quelle del Casms, che “puzzano” solo di discriminazione. Ennesim - facebook.com Vai su Facebook
Radio Kiss Kiss Napoli risponde a Carlo #Alvino: il duro comunicato dell'emittente - X Vai su X
Carlo Alvino replica a Kiss Kiss Napoli, cosa è successo: «Smentisco la comunicazione dell'azienda» - Carlo Alvino, storica voce napoletana, replica al comunicato di Kiss Kiss Napoli pubblicato nei giorni scorsi. Riporta ilmattino.it