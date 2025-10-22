Altro che ritorno in Italia | Tonali ha rinnovato col Newcastle fino al 2029

Il centrocampista azzurro aveva firmato (alle stesse cifre) durante i mesi in cui era fermo per il caso scommesse: un modo per esprimere riconoscenza al club che non lo ha mai abbandonato nel momento più buio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

altro che ritorno in italia tonali ha rinnovato col newcastle fino al 2029

© Gazzetta.it - Altro che ritorno in Italia: Tonali ha rinnovato col Newcastle fino al 2029

