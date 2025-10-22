Altro blitz all' alba allo Zen | 200 uomini delle forze dell' ordine battono palmo a palmo il quartiere

Un'altra maxi operazione delle forze dell'ordine allo Zen 1 e Zen 2, a distanza di qualche giorno dal precedente blitz che aveva messo “sottosopra” il quartiere. Dall’alba di oggi è in corso un massiccio intervento di presidio del territorio, da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

