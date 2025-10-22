Alto Adige | incidente con elicottero

Servizitelevideo.rai.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.30 Un incidente in montagna si è verificato, nel pomeriggio, sulle montagne del Gruppo dolomitico di Fanes, in Val Pusteria, in Alto Adige, dove è in corso una massiccia operazione di soccorso. Secondo le prime informazioni sarebbe stato coinvolto un elicottero. Vi sarebbe almeno un ferito grave. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, insieme all'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites. L' intervento è molto complesso, a causa del tramonto del sole. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

alto adige incidente elicotteroElicottero precipita in Alto Adige: grave il pilota - L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel gruppo ... lapresse.it scrive

alto adige incidente elicotteroElicottero precipitato in montagna, il pilota trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Maxi intervento dei soccorritori - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano il pilota dell'elicottero che è precipitato sulle montagne dell'Alto Adige. Scrive ildolomiti.it

alto adige incidente elicotteroIncidente sulle Dolomiti di Fanes: elicottero coinvolto, soccorsi in corso tra buio e difficoltà - Grave incidente sulle Dolomiti di Fanes, in Val Pusteria: un elicottero sarebbe rimasto coinvolto. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Alto Adige Incidente Elicottero