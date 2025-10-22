Alto Adige | incidente con elicottero
21.30 Un incidente in montagna si è verificato, nel pomeriggio, sulle montagne del Gruppo dolomitico di Fanes, in Val Pusteria, in Alto Adige, dove è in corso una massiccia operazione di soccorso. Secondo le prime informazioni sarebbe stato coinvolto un elicottero. Vi sarebbe almeno un ferito grave. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, insieme all'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites. L' intervento è molto complesso, a causa del tramonto del sole. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dal primo ottobre al nove novembre, escursioni guidate, impianti e trasporti gratuiti invitano a esplorare l’Alto Adige durante le Golden Summit Weeks: tra silenzi, colori autunnali e località meno note, lontano dal caos dell’alta stagione e dall’overtourism che aff - facebook.com Vai su Facebook
Struttura Ricettiva in Trentino Alto Adige ricerca Addetto/a #Amministrativo. #lavoro - X Vai su X
Elicottero precipita in Alto Adige: grave il pilota - L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel gruppo ... lapresse.it scrive
Elicottero precipitato in montagna, il pilota trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Maxi intervento dei soccorritori - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano il pilota dell'elicottero che è precipitato sulle montagne dell'Alto Adige. Scrive ildolomiti.it
Incidente sulle Dolomiti di Fanes: elicottero coinvolto, soccorsi in corso tra buio e difficoltà - Grave incidente sulle Dolomiti di Fanes, in Val Pusteria: un elicottero sarebbe rimasto coinvolto. Si legge su fanpage.it