Alto Adige | incidente con elicottero

21.30 Un incidente in montagna si è verificato, nel pomeriggio, sulle montagne del Gruppo dolomitico di Fanes, in Val Pusteria, in Alto Adige, dove è in corso una massiccia operazione di soccorso. Secondo le prime informazioni sarebbe stato coinvolto un elicottero. Vi sarebbe almeno un ferito grave. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, insieme all'elisoccorso dell'Aiut Alpin Dolomites. L' intervento è molto complesso, a causa del tramonto del sole. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it