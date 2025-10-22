Bertini "Il tuo capo dice che sei in gamba e allora come mai ne hai ancora uno?", sentenzia un cartello sulla parete dietro la scrivania del suo studio, a lato sta uno splendido piano a coda. Tanto per capirci siamo nei primi anni Settanta del 1900 e lui è un costruttore edile, un "palazzinaro". All’apice della parabola, spregiandone i dettami moralistici, "con me Seneca ha chiuso", dichiara abbandonando con perfetta drammaturgia scenica una affollata conferenza dell’allora giovane professor Ivano Dionigi sul filosofo antico. "Il vostro allenatore è certamente bravo", dice alla squadra, ma se avete problemi tecnici venite pure da me". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alternativo e ’contro’. Sfidava i colleghi a suon di poesia e libri