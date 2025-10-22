Altatto la nuova vita del vegetale più profondo di Milano

Cinzia De Lauri e Sara Nicolosi sono due ragazze da tenere d’occhio. Una decina di anni fa hanno aperto in zona Greco, periferia nord di Milano, un forno controcorrente, poi diventato laboratorio di catering e infine bistrotristorante che presto ha attirato le attenzioni della critica e dei buongustai milanesi lontani dai gusti mainstream. Ora Altatto, così si chiama l’insegna, si è spostata nella periferia sud della città, a Barona, al 39 di via Bonaventura Zumbini, ed è una buona notizia per tutti. Perché la cucina vegetariana con gusto del duo è rimasta la stessa, affascinante e complessa, profonda e soddisfacente ma sono certo che il nuovo spazio, più adeguato alle ambizioni e anche alla clientela numerosa, darà ulteriore consapevolezza e slancio a Cinzia, Sara e alla loro squadra veramente orizzontale, che crede nel progetto come le capofila, e questo si vede chiaramente quando si mangia da loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

