almeno due vittime a kiev dopo raid russo nella notte

Almeno due persone sono rimaste uccise nel raid effettuato dalle forze armate russe nella notte su Kiev. Lo ha reso noto il capo Capo dell'amministrazione militare della città Timur Tkachenko citato dai media ucraini. Una persona è rimasta uccisa nel quartiere Dnipro dove è scoppiato un incendio all'ottavo e nono piano di un edificio residenziale a causa di un attacco russo. Successivamente Tkachenko ha segnalato un secondo decesso. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, poi, ha reso noto su Telegram che oltre alle due vittime "i medici hanno ricoverato in ospedale due donne rimaste ferite nell'attacco nemico alla capitale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

