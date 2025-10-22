Almeno due vittime a Kiev dopo raid russo nella notte

Iltempo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno due persone sono rimaste uccise nel raid effettuato dalle forze armate russe nella notte su Kiev. Lo ha reso noto il capo Capo dell'amministrazione militare della città Timur Tkachenko citato dai media ucraini. Una persona è rimasta uccisa nel quartiere Dnipro dove è scoppiato un incendio all'ottavo e nono piano di un edificio residenziale a causa di un attacco russo. Successivamente Tkachenko ha segnalato un secondo decesso. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, poi, ha reso noto su Telegram che oltre alle due vittime "i medici hanno ricoverato in ospedale due donne rimaste ferite nell'attacco nemico alla capitale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

almeno due vittime a kiev dopo raid russo nella notte

© Iltempo.it - Almeno due vittime a Kiev dopo raid russo nella notte

Leggi anche questi approfondimenti

almeno due vittime kievAttacchi russi su Kiev: almeno due morti nella capitale ucraina. Escluso un incontro Trump... - Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato la morte di almeno due persone. Si legge su msn.com

Ucraina, raid russo nella notte su Kiev: almeno 2 vittime – La diretta - Mentre sembra allontanarsi sempre di più l'ipotesi dell'incontro a Budapest tra i presidenti americano e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, in Ucraina ... Riporta lapresse.it

almeno due vittime kievAlmeno due vittime a Kiev dopo raid russo nella notte - Almeno due persone sono rimaste uccise nel raid effettuato dalle forze armate russe nella notte su Kiev. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Almeno Due Vittime Kiev