Almeno due vittime a Kiev dopo raid russo nella notte
Almeno due persone sono rimaste uccise nel raid effettuato dalle forze armate russe nella notte su Kiev. Lo ha reso noto il capo Capo dell'amministrazione militare della città Timur Tkachenko citato dai media ucraini. Una persona è rimasta uccisa nel quartiere Dnipro dove è scoppiato un incendio all'ottavo e nono piano di un edificio residenziale a causa di un attacco russo. Successivamente Tkachenko ha segnalato un secondo decesso. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, poi, ha reso noto su Telegram che oltre alle due vittime "i medici hanno ricoverato in ospedale due donne rimaste ferite nell'attacco nemico alla capitale". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tel Aviv accusa i terroristi di un attacco a dei militari dell’Idf che ha provocato due vittime. Come risposta raid israeliani nella Striscia: almeno 11 morti. Benjamin Netanyahu minaccia il blocco degli aiuti. Axios: «Pressioni americane i valichi resteranno aperti». - facebook.com Vai su Facebook
#Bulgaria Almeno tre morti per le inondazioni nella località turistica di Elenite, sul Mar Nero, causate da piogge torrenziali che ancora persistono. Due delle vittime sarebbero soccorritori. Dichiarato lo stato di emergenza in diverse città, centinaia le persone - X Vai su X
Attacchi russi su Kiev: almeno due morti nella capitale ucraina. Escluso un incontro Trump... - Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato la morte di almeno due persone. Si legge su msn.com
Ucraina, raid russo nella notte su Kiev: almeno 2 vittime – La diretta - Mentre sembra allontanarsi sempre di più l'ipotesi dell'incontro a Budapest tra i presidenti americano e russo, Donald Trump e Vladimir Putin, in Ucraina ... Riporta lapresse.it
Almeno due vittime a Kiev dopo raid russo nella notte - Almeno due persone sono rimaste uccise nel raid effettuato dalle forze armate russe nella notte su Kiev. Come scrive iltempo.it