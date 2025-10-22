Alluvione del 2014 l' avvocato Canafoglia | Non fu attivato alcun monitoraggio delle acque
SENIGALLIA – Il sindaco Olivetti e il responsabile della protezione civile comunale. Sono stati sentiti entrambi ieri al tribunale di L'Aquila dove si sta tenendo il processo per l'alluvione del 2014 che riguardò molto da vicino il Senigalliese. Il responsabile della protezione civile ha riferito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Credo che sia fondamentale trovare il responsabile di tutto ciò, capire se l'allerta 'gialla' era davvero 'gialla' e non 'rossa', ha spiegato l'avvocato della famiglia - facebook.com Vai su Facebook
La sorella Flavia Bello, il marito della dispersa Renato Salamone e il loro legale, l’avvocato Salvatore Cusumano, hanno annunciato anche la presentazione di un esposto per valutare eventuali errori e responsabilità nell’allerta meteo. - X Vai su X
Processo alluvione Senigallia 2014: a L’Aquila nuove testimonianze su gestione emergenza - Martedì 21 ottobre si è tenuta al Tribunale penale de L’Aquila una nuova udienza del processo sull’alluvione del 3 maggio 2014 a Senigallia. Secondo senigallianotizie.it
"Alluvione 2014, emergono fatti inquietanti" - Dopo l’apertura del processo a L’Aquila, l’avvocato Canafoglia parla di "situazioni rilevate che non possono essere taciute" A pochi giorni dall’11esimo anniversario dell’alluvione del 3 maggio 2014 ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Mangialardi e Canafoglia, i duellanti dell’alluvione di Senigallia continuano il loro "derby" in Regione - Dirimpettai in consiglio regionale come in aula di Tribunale. Riporta corriereadriatico.it