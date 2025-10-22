All' isola di San Lazzaro un capitello dedicato all' abate Mechitar
Sarà inaugurato venerdì 24 ottobre, all'isola di San Lazzaro degli Armeni, un capitello raffigurante l'abate Mechitar inginocchiato davanti alla Madonna. L'opera, fatta con la tecnica dell'altorilievo, sarà collocata nella nicchia sopra il portale d'ingresso del convento. È stata realizzata dallo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
