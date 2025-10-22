All' Impruneta la mostra dedicata al bonsai

Impruneta ospita un’occasione significativa di approfondimento sull’arte del bonsai e del suiseki. Il Congresso Nazionale Nippon Bonsai Sakka Ky?okai Europe e la Mostra di Bonsai, Suiseki e Kasamono offrono a cittadini e appassionati tre giorni di incontri, conferenze e visite guidate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it