All' Impruneta la mostra dedicata al bonsai

Firenzetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impruneta ospita un’occasione significativa di approfondimento sull’arte del bonsai e del suiseki. Il Congresso Nazionale Nippon Bonsai Sakka Ky?okai Europe e la Mostra di Bonsai, Suiseki e Kasamono offrono a cittadini e appassionati tre giorni di incontri, conferenze e visite guidate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Impruneta Mostra Dedicata Bonsai