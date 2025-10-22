Allerta meteo e avvisi burrasca e mareggiate | chiusure e divieti le disposizioni del Coc

Quella di domani, giovedì 23 ottobre, a Genova sarà una giornata segnata da allerta meteo prima gialla e poi arancione, ma anche da due distinti avvisi per burrasca forte e mareggiate intense.Andiamo dunque a vedere quali divieti e chiusure scattano, insieme alle regole di autoprotezione che è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Maltempo, allerta meteo domani per temporali e burrasca in almeno 4 regioni: le previsioni - Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo. Da msn.com

Allerta meteo e avvisi burrasca e mareggiate: chiusure e divieti, le disposizioni del Coc - Cosa succede a Genova domani: mentre le scuole restano aperte, sono previsti una serie di divieti e chiusure prima per l'allerta meteo arancione, poi per i due avvisi per burrasca e mareggiata ... Lo riporta genovatoday.it

Allerta gialla. Venti di burrasca sul territorio ravennate dalla mezzanotte di oggi mercoledì 22 ottobre per 24 ore - Per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle ... Scrive ravennanotizie.it