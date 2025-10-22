Allerta meteo arancione | temporali forti vento e mareggiata le previsioni Dove chiudono le scuole
Dopo la tregua di oggi, mercoledì 22 ottobre, torna il maltempo sulla nostra regione e questa volta scatta l'allerta meteo. Si parte domani, giovedì 23, e sarà così suddivisa:Zona A (ponente ligure): allerta gialla dalle 8 alle 15 sui bacini piccoli e medi.Zona B (centro): allerta gialla dalle 8. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Maltempo, scuole chiuse in Liguria per allerta arancione domani giovedì 23 ottobre: i comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria per allerta meteo arancione della Protezione civile, tra ... Come scrive fanpage.it
Maltempo, allerta meteo domani per temporali e burrasca in almeno 4 regioni: le previsioni - Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo. Segnala msn.com
Meteo, allerta arancione in Liguria: scuole chiuse giovedì. Ecco dove - Un fronte perturbato, anche piuttosto intenso, interesserà nella giornata di domani, 23 ottobre, anche la Liguria. Scrive tg24.sky.it