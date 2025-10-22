Allerta meteo arancione | temporali forti vento e mareggiata le previsioni Dove chiudono le scuole

Dopo la tregua di oggi, mercoledì 22 ottobre, torna il maltempo sulla nostra regione e questa volta scatta l'allerta meteo. Si parte domani, giovedì 23, e sarà così suddivisa:Zona A (ponente ligure): allerta gialla dalle 8 alle 15 sui bacini piccoli e medi.Zona B (centro): allerta gialla dalle 8. 🔗 Leggi su Genovatoday.it