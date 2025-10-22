Allerta meteo arancione in Toscana | fiumi osservati speciali La diretta
Firenze, 22 ottobre 2025 – E’ il giorno dell’allerta arancione in Toscana. Il timore di piogge molto forti e di un ingrossamento dei corsi d’acqua minori ha imposto l’emissione di un avviso appunto di colore arancione da parte della Regione. La Protezione Civile monitora la situazione momento per momento. Non è escluso che nuove allerte siano diramate per i prossimi giorni. Scuole chiuse a macchia di leopardo: molti Comuni hanno interrotto le lezioni, mentre altri hanno tenuto gli istituti regolarmente aperti. Segui la diretta. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
