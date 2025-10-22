Massa, 22 ottobre 2025 – Pioggia, tuoni, vento e strade allagate. In poche ore cinque e le otto del mattino Massa è stata attraversata da una violenta perturbazione e si è svegliata sotto un nubifragio improvviso che ha mandato in tilt la viabilità e indebolito ancora la montagna. E oggi si continua a guardare il cielo con ansia mentre su tutto l’allerta arancione ha fatto chiudere scuole, cimiteri, parchi pubblici e centri sportivi. Nella notte tra lunedì e martedi sono caduti oltre 180 millimetri di pioggia in poche ore: quanto solitamente cade in un intero mese. Un evento intenso, rapido, che ha messo sotto pressione il territorio, senza stavolta causare feriti né danni strutturali gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Allerta massima, tutto chiuso. Paura nella notte per il Frigido. Le strade trasformate in fiumi