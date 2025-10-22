Allerta arancione per vento e mareggiate a Livorno scuole aperte il 23 ottobre | chiusi parchi e cimiteri

Scuole aperte, chiusi parchi pubblici, cimiteri e canile comunale. È quanto stabilito dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti, in vista dell’allerta meteo arancione per vento e mareggiate prevista per domani, giovedì 23 ottobre. Il livello di criticità infatti scatterà solamente a partire alle 12. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Tg2. . Ondata di #maltempo sull'#Italia previste #piogge intense e forte vento. Allerta arancione in #Toscana, gialla in altre 4 regioni. Scuole chiuse nel pisano e nel livornese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, oggi ancora allerta arancione con temporali sulla costa da Livorno a Piombino. Scuole chiuse in diverse province, da Massa Carrara a Grosseto @TgrRaiToscana https://rainews.it/tgr/toscana/video/2025/10/maltempo-tempo-in-peggioramento-sulla - X Vai su X

Allerta Meteo Toscana: Arancione per Temporali, Vento e Mareggiate - Allerta Arancione confermata in Toscana: rischio piogge intense, temporali forti e vento fino a 120 km/h fino a giovedì 23/10. Da retemeteoamatori.it

Maltempo, Allerta arancione per vento, scuole aperte - Sempre per Livorno e Gorgona, per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, è prevista una allerta arancione per rischio vento, in vigore dalle ore 12 fino a mezzanotte, e una allerta arancione per ... Si legge su livornopress.it

Meteo, allerta arancione in Toscana per vento forte, mareggiate e temporali - occidentale e Arcipelago fino alla mezzanotte, allerta gialla per temporali forti su tutta la regione. Lo riporta intoscana.it