Alle Muse di Roma brilla il nuovo Cafè Chantant di Geppi di Stasio

Sbircialanotizia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un classico torna a vibrare nel cuore di Roma: Il Cafè Chantant accende il Teatro delle Muse nel nuovo adattamento di Geppi di Stasio, in scena fino al 2 novembre 2025. Un ritorno atteso che unisce leggerezza, ironia e il respiro di una tradizione amata, ripensata con cura per il pubblico di oggi. Un classico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

alle muse di roma brilla il nuovo caf232 chantant di geppi di stasio

© Sbircialanotizia.it - Alle Muse di Roma brilla il nuovo Cafè Chantant di Geppi di Stasio

Approfondisci con queste news

Muse, il nuovo bar-bistrot: "Sempre aperto e tavoli fuori. Più vita a un luogo iconico" - bistrot del teatro pronto a tornare nel suo massimo splendore come accadeva il secolo scorso: ecco come le Muse si preparano a tornare al loro passato più ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Muse Roma Brilla Nuovo