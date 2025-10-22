Alle Muse di Roma brilla il nuovo Cafè Chantant di Geppi di Stasio
Un classico torna a vibrare nel cuore di Roma: Il Cafè Chantant accende il Teatro delle Muse nel nuovo adattamento di Geppi di Stasio, in scena fino al 2 novembre 2025. Un ritorno atteso che unisce leggerezza, ironia e il respiro di una tradizione amata, ripensata con cura per il pubblico di oggi. Un classico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Domenica 5 ottobre musei e siti archeologici gratuiti https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/domenica-5-ottobre-muse-siti-archeologici-gratuiti.page - facebook.com Vai su Facebook
Muse, il nuovo bar-bistrot: "Sempre aperto e tavoli fuori. Più vita a un luogo iconico" - bistrot del teatro pronto a tornare nel suo massimo splendore come accadeva il secolo scorso: ecco come le Muse si preparano a tornare al loro passato più ... ilrestodelcarlino.it scrive